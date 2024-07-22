В Орле пони продали без ведома хозяйки

Разбираться в этой запутанной истории пришлось суду.

Северный районный суд города Орла частично удовлетворил исковые требования местной жительницы, которая пожаловалась на продажу лошади без ее ведома и согласия. Как сообщили в пресс-службе суда, ответчиками стали двое местных жителей. Предметом спора стала пони по кличке Мэмфис. Лошадка принадлежала истице, которая в июле 2020 года передала ее на временное содержание одному из ответчиков, у которого имелась собственная конюшня.

«Через месяц ей стало известно о том, что ответчик без ее ведома продал пони некой женщине, – следует из информации суда. – Связавшись с покупателем, истица потребовала у последней передать животное ей, на что та сообщила, что возвратила пони владельцу конюшни. В свою очередь он данное обстоятельство отрицал».

В результате иск был подан и к владельцу конюшни, и к женщине, купившей лошадь. Истица просила взыскать с них солидарно 250 000 рублей. Столько, по ее оценкам, стоила лошадь. В судебном заседании владелец конюшни с исковыми требованиями согласился частично. К примеру, он не согласился с размером иска, но признал, что пони ему передавали на временное содержание. «Пояснил, что находясь в его конюшне, лошадь вела себя агрессивно, укусила работника за грудь, то есть создавала угрозу для окружающих. За лошадь он переводил истице денежные средства в сумме 40 000 рублей», – сообщили в суде.

Покупательница пони в судебное заседание и вовсе не явилась. Спор был разрешен в пользу истицы, но суд снизил заявленную сумму. Он обязал владельца конюшни выплатить в ее пользу сумму неосновательного обогащения и расходы по оплате государственной пошлины, в общей сумме 124 577 рублей. В части удовлетворения исковых требований к покупателю лошади суд отказал, но его решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»