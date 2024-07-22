Здание бывшего Северного банка в Орле отремонтируют

Эксперты одобрили подготовленную проектную документацию.

Положительное заключение экспертов получила проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего Северного банка». Этот дом-памятник расположен в Орле на улице Ленина, 39. Проектом предусматривается перепланировка и переустройство одного из внутренних помещений. Учитывая статус здания, на него оформлено охранное обязательство. Поэтому потребовалась государственная историко-культурная экспертиза.

Ремонтные и реставрационные работы будут выполняться вручную с помощью ручных инструментов и приспособлений. Строительные работы планируется производить щадящими методами. Не будут применяться машины и механизмы, создающие повышенный уровень вибрации. Наблюдения за деформациями основания и фундаментов исторического здания предписано проводить с самого начала работ. Эксперты сочли, что проект отвечает требованиям федерального законодательства об охране памятников.

Как следует из акта экспертов, здание для Северного банка было построено по проекту орловского архитектора Александра Химеца (1870-1929 гг.). Первоначально в нем было два этажа. Сам банк занимал второй этаж, а на первом этаже работали булочная и кондитерская. Формой фасада и декором оно сильно напоминало гостиницу «Берлин», хотя лепнины было заметно меньше. Главное же отличие заключалось в том, что здание Северного банка было угловым и в плане представляло собой сложный многоугольник.

Главный фасад, в виде огромной арки, выходил на Николаевский бульвар (теперь на его месте площадь Ленина), а боковые стены под разными углами были развернуты к двум расходящимся от него улицам. Владельцами территории и самого здания в разные годы были: питейный дом (1780 год), титулярная советница Александрийская и мещанка Медведева (1838 год), купец 3-й гильдии Плотников (1838 год), наследники купца Юфимцева (1841 год), купец Плотников (1841-1855 годы), Плотникова (1855-1870 годы), Толстопятова (1876-1879 годы), орловский временный купец, прусский подданный Кауфман (1893-1900 годы) и некто Клягин (1912-1924 годы).

«Дом сгорел в большом пожаре, который 21 июля 1841 охватившем почти всю 3-ю часть Орла, – следует из акта экспертизы. – Усадьба 22 декабря 1893 года перешла орловскому временному купцу Федору Кауфману. Новый владелец поселился в своем доме и сразу же деятельно взялся за развитие усадьбы. В 1895 году к новому зданию достраиваются несколько дворовых частей (конюшня, хлев, сараи), а также сносится одна надворная постройка. К каменному одноэтажному дому на углу Болховской и Садовой улиц в 1894 году по разрешению Городской управы был пристроен каменный под железной крышей двухэтажный флигель, выходящий на Садовую улицу, по проекту академика архитектуры Тибо-Бриньоля».

Первый этаж флигеля предназначался для размещения конюшни, а на втором этаже располагались жилые помещения. Затем здание было занято парикмахерской, позже – бакалейной лавкой, молочным магазином, типографией и даже гостиницей на 24 номера, которые занимали вторые этажи во всех трех двухэтажных корпусах здания. После Великой Отечественной войны в здании разместилась автоматическая телефонная станция, привезенная в СССР из побежденной Германии.

В 1996 году администрация Орла провела конкурс на лучший архитекторский проект на реконструкцию здания. Перестройка была произведена в 1998 году по проекту архитектора Стоянова, был надстроен 3-й этаж. Кроме новой крыши с зеленым черепичным покрытием, на фасаде здания появились еще и часы с боем.

ИА «Орелград»