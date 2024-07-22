Калужанку осудили за обман орловчанки

22.7.2024 | 12:03 Криминал, Новости

Она работала «кошельком» мошенников и обманула жительницу Орла.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Женщину признали виновной по статье 159 УК РФ (мошенничество). Как установил суд, она вступила в сговор с другими преступниками, чья судьба будет решаться отдельно.

Мошенники звонили гражданам и сообщали, что им, якобы, полагается денежная компенсация за покупку некачественного товара. Однако чтобы получить её, требовалось оплатить «госпошлину».

Действуя в рамках этой схемы, калужанка получила перевод от обманутой орловчанки на общую сумму около 86 тысяч рублей.

Северный районный суд Орла приговорил её к двум годам лишения свободы, а также к трём годам испытательного срока. Также с женщины взыскали сумму причинённого ущерба.

ИА «Орелград»


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