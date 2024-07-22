В Орле выступит «Штрудель»

Кавер-группу из Санкт-Петербурга пригласили на День города.

О программе празднования освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков, а также 458-й годовщины основания города на совещании в обладминистрации 22 июля рассказал исполняющий обязанности мэра Алексей Степанов. Запланировано большое количество мероприятий с участием значительного числа жителей и гостей города. Руководство города поздравит ветерана Великой Отечественной войны на дому с вручением им памятных подарков.

С 25 июля на дворовых территориях пройдет акция «Поем всем двором»: ветеранов и участников войны, жителей микрорайонов поздравят работники культуры. Концертные программы пройдут на 13 дворовых территориях.

С 29 июля по 5 августа в библиотеках города пройдет краеведческий фестиваль «Открываем город вместе».

В Городском парке культуры и отдыха будет организована выставка фотографий «Город, время, люди», а также пройдут фестивали «Город в красках» и «Отцы и дети».

Во всех районах города Орла, начиная со 2 августа, пройдут возложения цветов к памятникам и мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне. С 3 по 5 августа на аллеях парка Орловская крепость – фестиваль цветов «Стрелка».

В праздничные дни в Городском парке культуры и отдыха и Детском парке будут организованы массовые народные гуляния, детские игровые программы, концертные выступления, выставки, мастер-классы, спортивные состязания, танцевальные марафоны.

В этом году в рамках международного фольклорного фестиваля «Орловская мозаика» город примет творческие коллективы из Республики Беларусь, Донецкой Народной Республики, Краснодарского края, Московской и Воронежской областей, Калуги, Брянска, Курска, Ростова-на-Дону. Торжественное шествие участников состоится 4 августа от памятника Н.С. Лескову к площади Ленина, где в 13:00 состоится торжественное открытие фестиваля. В завершение участники выступят в парке Победы.

Также 4 августа состоится открытие обновленного ландшафтного сквера «Дворянское гнездо». Пройдет ярмарка-выставка традиционных ремесел.

5 августа в 9:00 в сквере Танкистов состоится торжественная церемония подъема дубликата красного флага Победы, пройдут возложения цветов к памятнику Героям-танкистам, братской могиле, памятнику И. Х. Баграмяну.

В 10:30 в сквере Гуртьева пройдет митинг памяти с возложением цветов к памятнику Л.Н. Гуртьеву.

В 11:30 на бульваре Победы состоится торжественная церемония возложения гирлянды славы и цветов к стеле “Город воинской славы”.

Завершатся праздничные мероприятия 5 августа концертом на центральной площади города «Тебе, любимый город», в котором примут участие участники фестиваля «Орловская мозаика», творческие коллективы и солисты Орловского городского центра культуры, военного оркестра академии ФСО, кавер-группа «Штрудель» из города Санкт-Петербурга.

ИА “Орелград”