Орловское сельхозпредприятие предостерегли от зарастания

Оно запустило ценные земли.

Как выяснили в Россельхознадзоре, состояние участков оставляет желать лучшего. Об этом рассказали в региональном управлении ведомства.

Проверку проводили в Ливенском районе в Речицком сельском поселении. Собственником проблемного участка оказалось ООО «СельхозИнвест».

Как установили специалисты, земля сельскохозяйственного назначения заросла кустарниками и сорняками. Общая площадь зарастания составила 0,6 гектара.

В итоге пока что предприятию направили официальные предостережения о недопустимости такого отношения к ценной территории. Собственник должен привести участок в нормальное состояние и вернуть его в сельхозоборот.

ИА «Орелград»