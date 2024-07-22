Орловское сельхозпредприятие предостерегли от зарастания

22.7.2024 | 12:22 Закон и порядок, Новости

Оно запустило ценные земли.

Фото: Территориальное Управление Россельхознадзора

Как выяснили в Россельхознадзоре, состояние участков оставляет желать лучшего. Об этом рассказали в региональном управлении ведомства.

Проверку проводили в Ливенском районе в Речицком сельском поселении. Собственником проблемного участка оказалось ООО «СельхозИнвест».

Как установили специалисты, земля сельскохозяйственного назначения заросла кустарниками и сорняками. Общая площадь зарастания составила 0,6 гектара.

В итоге пока что предприятию направили официальные предостережения о недопустимости такого отношения к ценной территории. Собственник должен привести участок в нормальное состояние и вернуть его в сельхозоборот.

ИА «Орелград»


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