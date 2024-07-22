Казанскую икону привезут в Орёл 5 августа

Орловскую епархию вновь посетит чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви, Орловская область, как и в прошлом году, присоединится к Всероссийскому молебну о Победе. В этом году марафон – общероссийское принесение Казанской иконы Божией Матери, стартовал 6 мая. Святыня посетит свыше 50 городов, м во всех епархиях, участвующих в акции, будут организованы молебные пения о Победе и крестные ходы с уникальным образом.

«Символично, что в Орле это можно будет сделать 5 августа в Свято-Успенском мужском монастыре. Святыня прибывает в наш город в день его освобождения от немецко-фашистских захватчиков, – отметили в Орловской митрополии. – Верующие смогут поклониться Казанской иконе и помолиться Пресвятой Богородице о наших сражающихся бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой».

Торжественная встреча Казанской иконы Божией Матери в Свято-Успенском мужском монастыре Орла назначена на 21:30 часов, после чего сразу начнется 15-минутный крестный ход по территории монастыря. В период с 21:45 до 22:10 часов будет происходить молебен, а сам монастырь «будет открыт до последнего прихожанина». На следующий день, 6 августа на 8:00 назначена Божественная литургия, которую возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон. В период с 10:00 по 17:00 ежечасно будет проходить молебен с акафистом, а с 17:00 до 20:00 – вечернее богослужение.

Примерно такая же программа намечена на 7 августа, только время вечернего богослужения будет немного сокращено – оно закончится в 18:30 часов, после чего молебен проведет митрополит Тихон, а на 19:00 часов намечены торжественные проводы святыни. Организатором Всероссийского молебна о Победе по благословению патриарха Кирилла выступает Комиссия РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и Фонда Царьград.

«Московский список Казанской иконы Божией Матери – икона Русских Побед, – пояснили в Орловской митрополии. – Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву».

Считается, что эта икона помогла осенью 1612 года освободить Москву от польских захватчиков. Она хранилась в Казанском соборе. В 1812 году французы сняли драгоценный оклад, но сам образ удалось спасти. Считается, что святыня помогла и в 1812 году победить войска Наполеона. В 1918 году московский список был украден из Казанского собора, но был найден 105 лет спустя. Возвращение святыни в Казанский собор на Красной площади состоялось 4 ноября 2023 года – в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

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ИА «Орелград»