Мэра Болхова отправили под домашний арест

22.7.2024 | 17:17 Важное, ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Так решили следствие и суд.

«Болховкин луг». Фото: Пресс-служба облсовета

Новость сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области. О заключении обвиняемого под стражу ходатайствовал СКР. Конкретную меру пресечения утвердил Заводской районный суд Орла.

Владимиру Авилову предъявлены обвинения по статье «превышение должностных полномочий» (286 УК РФ, часть 3, пункт «е»). Предметом разбирательства стало благоустройство парка «Болховкин луг». Администрация города приняла и оплатила их полностью, хотя некоторые работы не выполнили вовсе, а некоторые сделали, но с нарушениями.

В итоге бюджет потерял 66 миллионов рублей, а «луг» превратился в озеро, так как территория оказалась подтоплена. В отношении подрядчика, ООО «СБК-Групп», также возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что задержание Авилова произошло прямо рядом со злополучным объектом.

ИА «Орелград»


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