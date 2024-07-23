В Орле сдают в аренду участок под магазин на улице Калинина

23.7.2024 | 7:02 Новости, Экономика

Аукцион состоится в конце августа.

Фото: публичная кадастровая карта

В настоящий момент земля  в муниципальной собственности. Участок  №38 (кадастровый номер 57:25:0020123:67) площадью 2493 кв. м находится в территориальной зоне О-1 – зоне делового, общественного и коммерческого назначения.  Землю разрешено использовать для строительства магазина.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 848 430 рублей, указано в ГИС «Торги».  Шаг аукциона – 25 452 рубля (3%). Заявки на участие в торгах начнут принимать с 25 июля. Арендатора должны определить 26 августа. Договор планируют заключить на пять с половиной лет.

ИА “Орелград”

 


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