В Орле сдают в аренду участок под магазин на улице Калинина

Аукцион состоится в конце августа.

В настоящий момент земля в муниципальной собственности. Участок №38 (кадастровый номер 57:25:0020123:67) площадью 2493 кв. м находится в территориальной зоне О-1 – зоне делового, общественного и коммерческого назначения. Землю разрешено использовать для строительства магазина.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 848 430 рублей, указано в ГИС «Торги». Шаг аукциона – 25 452 рубля (3%). Заявки на участие в торгах начнут принимать с 25 июля. Арендатора должны определить 26 августа. Договор планируют заключить на пять с половиной лет.

ИА “Орелград”