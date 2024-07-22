На День города чиновники перейдут на усиленный режим службы

Их призвали быть готовыми реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

В Орле в период празднования Дня города, который отмечается 5 августа, по традиции будут усилены меры безопасности. В частности, чиновники, включая руководство города, перейдут на усиленный режим службы. Такая же рекомендация дана мэром Орла Юрием Парахиным руководителям предприятий, организаций и учреждений города, независимо от их формы собственности. Все руководящие работники должны быть готовы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Напомним, 5 августа Орел отпразднует свой 458-й день рождения, а также 81-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. В целях недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, усиленный режим службы будет введен в период с 18:00 2 августа до 09:00 6 августа. Управлению муниципальной службы и кадров администрации города поручено составить и утвердить график круглосуточного взаимодействия заместителей мэра, начальников районных территориальных управлений и руководителей структурных подразделений мэрии с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Управлению МВД России по городу Орлу рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий 2-6 августа, городскому управлению по безопасности поручено уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций. МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» организует дежурство автотранспорта для выезда оперативной группы администрации города в случае угрозы или возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

ИА «Орелград»