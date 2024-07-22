Орловцам запретят кататься на гидроциклах

Временные ограничения будут введены на озере «Светлая жизнь».

Постановление об ограничении водопользования подписал мэр Орла Юрий Парахин. В соответствии с этим документом в период с 3 по 5 августа 2024 года с 11:00 до 18:00 на озере «Светлая жизнь» будет запрещено использование водных мотоциклов (гидроциклов) и быстроходных маломерных судов (катеров и моторных лодок). Исключение сделано только для судов государственной инспекции по маломерным судам и спасателей Главного управления МЧС России по Орловской области.

Как следует из преамбулы документа, решение принято в соответствии с Водным кодексом РФ и постановлением правительства региона «Об утверждении Правил пользования водными объектами Орловской области для плавания на маломерных судах». Поводом послужило проведение первенства и чемпионата города Орла по парусному спорту. Соревнования будут посвящены не только Дню города и 81-й годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков, но и 356-летию спуска на воду первого Русского фрегата «Орел».

Администрация города поручила муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик» организовать установку по береговой линии озера Светлая жизнь специальных информационных знаков. Главному управлению МЧС России по Орловской области мэр Юрий Парахин рекомендовал осуществлять контроль за ограничением водопользования на озере Светлая жизнь в период проведения мероприятий.

Еще одну рекомендацию градоначальник адресовал Управлению МВД России по городу Орлу. В данном случае, он посоветовал полиции обеспечить охрану общественного порядка на озере Светлая жизнь в период проведения мероприятий.

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ИА «Орелград»