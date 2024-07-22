Стартовала интернет-акция в честь основания Орла

О её проведении распорядилась мэрия.

В областном центре стартовала молодежная интернет-акция «Прогулка по родному городу Орлу», посвященная 458-й годовщине основания города. Проводится она на основании постановления мэра Юрий Парахина в целях нравственно-патриотического воспитания молодого поколения, активизации творческого потенциала молодежи, организации культурного досуга и создания условий для самореализации молодежи. Акция является одним из мероприятий муниципальной программы «Молодежь города Орла на 2024-2026 годы».

Акция продлится по 9 августа 2024 года. Организатором является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями. Одной из ее целей заявлена пропаганда историко-культурного наследия Орла, отображение общественной и культурной жизни города посредством фотографии. Соответственно, задачи акции: создание условий для самореализации талантов и творческих способностей молодежи в фотографическом искусстве, формирование позитивного имиджа города и воспитание чувства любви к малой Родине.

По условиям, принять участие в акции может молодежь областного центра в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Для участия необходимо в срок до 2 августа направить организатора заявку в электронной форме, включающую в себя рассказ о любимом месте, расположенном в городе Орле, и приложив его фотографию. Также потребуется дать согласие на обработку персональных данных.

Все поступившие материалы, за исключением тех, которые нарушают требования законодательства, 7 августа будут опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Управление организационной работы». Организатор оставляет за собой право использовать работы участников с целью популяризации молодежной политики на территории города Орла. Но права авторов обещает соблюдать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При этом организатор не несет ответственность за нарушение участниками акции авторских прав третьих лиц. Три работы, набравшие наибольшее количество «лайков» в социальной сети в период с 7 по 9 августа, будут отмечены призами администрации города Орла.

Возрастные ограничения: 16+

ИА «Орелград»