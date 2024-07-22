В Орловской области попытаются выяснить причины провалов на ЕГЭ

«Нужно залезть очень глубоко внутрь всего этого процесса», поручил заместитель губернатора.

Итоги Единого государственного экзамена обсудили на совещании в администрации региона 22 июля. 82% участников ЕГЭ преодолели минимальный порог по всем предметам, 48 стобалльных работ (в 2023 было 42). Увеличены средние результаты по профильной математике, физике, химии, биологии, географии, сообщила начальник департамента образования Ирина Патронова. Однако снижен средний балл ЕГЭ по русскому языку, информатике и обществознанию. Заместитель губернатора Вадим Тарасов поинтересовался результатами анализа причин падения.

«Это массовые экзамены, – отметила Ирина Патронова. – Ребята традиционно выбирают обществознание и информатику. Как им кажется, с этими предметами они справятся. Однако в регионе результаты по этим предметам стабильные и высокие, КИМы [контрольно-измерительные материалы] по целому ряду предметов в этом году более сложные. Ребята понадеялись на собственные силы, но недостаточная подготовка».

Ирина Патронова подчеркнула, что департамент будет проводить обучающие семинары и вебинары с педагогическими коллективами, чтобы по этим предметам изменить подготовку детей и не получившие аттестат ребята смогли преодолеть минимальный порог.

«По русскому языку вообще недопустимо, – подчеркнул Вадим Тарасов. – Я прошу провести глубокий анализ. Не только, «что ребята выбрали, это массовый экзамен». Мне кажется, нужно залезть очень глубоко внутрь всего этого процесса».

Тарасов также отметил, что в регионе строится студенческий кампус, который в целом будет посвящен IT, а баллы по информатике снижаются. Замгубернатора попросил данные по всем районам и школам. Как только в каком-то образовательном учреждении на общем фоне идет снижение, «нужно уже заходить туда и смотреть, что не так». Анализ поручено провести до 1 сентября.

В 2024 году в ЕГЭ приняли участие 2919 человек: 2657 – выпускники текущего года, 125 – выпускники прошлых лет, 136 – обучающиеся профессиональных образовательных организаций, 1 – обучающаяся 10 класса.

ИА “Орелград”