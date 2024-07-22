Семейное застолье орловцев закончилось драмой

22.7.2024 | 11:40 Важное, Криминал, Новости

По предварительным данным, муж задушил жену рядом со спящим сыном.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Преступление произошло в Колпнянском районе. Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, всё произошло 15 июля вечером.

В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что накануне у себя дома распивал спиртное вместе с отцом и матерью. Во время застолья супруги начали конфликтовать.

Муж несколько раз ударил 65-летнюю жену. Однако после конфликт вроде бы завершился. Затем сын супружеской пары уснул в своей комнате.

Через несколько часов он проснулся, вышел к родителям и обнаружил, что его мать лежит на полу без признаков жизни. Орловец попытался оказать ей первую помощь, но это не дало результата.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 68-летнего супруга погибшей. Он дал признательные показания. Орловец рассказал, что вступил в конфликт со своей женой и задушил её.

Возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в Управлении Следственного комитета России, убийство произошло в селе Нижнее Карлово. Подозреваемый заключён под стражу.

ИА «Орелград»


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