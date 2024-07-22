Житель Ливен приступил к исправительным работам из-за долга

Он был осужден по уголовной статье за неуплату алиментов.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области, житель города Ливны в настоящее время отбывает уголовное наказание в виде исправительных работ, назначенное ему судом за злостное уклонение от уплаты алиментов. Его признали виновным по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ. Суд назначил гражданину наказание в виде 6 месяцев исправительных работ, хотя у нерадивого родителя был шанс избежать такого наказания.

«В Ливенском отделении судебных приставов на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментов на содержание 14-летней дочери, – уточнили в пресс-службе УФССП. – На протяжении нескольких лет отец старался оказывать финансовую поддержку ребенку, но выплаты были нерегулярными и не всегда покрывали сумму, которую мужчина обязан был выплачивать. Таким образом, у него накопился крупный долг».

На момент возбуждения уголовного дела его задолженность перед дочерью превысила 600 тысяч рублей. В службе судебных приставов говорят, что мужчину неоднократно предупреждали о возможно административной, а затем и уголовной ответственности в случае, если он не начнет погашать свой долг. Однако мужчина не пожелал даже трудоустроиться, чтобы за счет зарплаты частично погасить свои финансовые обязательства.

Он прошел по всем ступеням привлечения ответственности, предусмотренным законодательством. Сначала суды привлекали его к административной ответственности, давая шанс на исправление. Однако это ситуацию не изменило, мужчина продолжил уклоняться от уплаты алиментов. Кстати, возбуждение уголовного дела и вынесение решения о наказании не освободили его от долга. Задолженность по алиментам сейчас удерживается из его заработка на исправительных работах.

ИА «Орелград»