В департаменте образования похвалили девятиклассников

Школьники в Орловской области показали хорошие результаты на экзаменах.

Об итогах государственной итоговой аттестации в регионе поговорили на совещании в администрации области 22 июля. Всего в ГИА-9 принял участие 7741 выпускник, из них в форме ОГЭ – 6702 человека, в форме ГВЭ – 975, в форме промежуточной аттестации – 30 человек, совмещая ОГЭ и ГВЭ – 34 человека. По итогам летней экзаменационной кампании 95% девятиклассников получили аттестат, что несколько выше по сравнению с предыдущим годом, сообщила начальник департамента образования Ирина Патронова.

«Отличное знание по всем сдаваемым предметам показал каждый 20-й выпускник 9 класса. В сравнении с 2023 годом улучшились результаты по математике, истории, физике, информатике, химии, литературе. Однако мы отмечаем снижение результатов по некоторым предметам (русский язык, биология, география и французский язык) у некоторых муниципалитетов. По остальным учебным предметам наши девятиклассники показывают стабильные результаты», – сообщила Ирина Патронова.

Не обошлось без нарушений. Один учащийся школы №1 города Мценска удален с экзамена по обществознанию за наличие письменных заметок. Шпаргалки подвели также ученика Залегощенской СОШ №2 на экзамене по русскому языку. Один девятиклассник из Кромской СОШ взял на экзамен по информатике калькулятор. В минувшем году выявили пять таких нарушителей.

У девятиклассников, не получивших аттестат по результатам летней экзаменационной кампании, остается возможность получить его в сентябрьский дополнительный период.

ИА “Орелград”