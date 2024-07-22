Лишь 22 человека из каждой тысячи орловцев взяли ипотеку

При этом речь идёт только об экономически активном населении.

Такова статистика за последние 12 месяцев. О ней рассказали эксперты из «РИА Рейтинг».

Они сопоставили свежие данные, связанные с развитием ипотеки, по регионам России. Орловщина оказалась во второй половине списка (на 56 месте).

Кроме вышеуказанного параметра специалисты анализировали и другие. Так, средний размер потребительского кредита на Орловщине оказался равен 3,08 миллиона. Это тоже 56-й показатель по России (без учёта новых регионов).

Доля просроченных кредитов по ипотеке в Орловской области составила 0,29% от их общего числа. Это 48-я позиция по стране, считая от большего к меньшему.

Если говорить о тенденциях в мире орловской ипотеки, то за первые пять месяцев года, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, спрос на такие услуги упал на целых 23,5%. Это 62-е место по стране.

ИА «Орелград»