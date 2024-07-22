В орловском ЧОПе трудились 15 нелегалов

Их не оформляли на работу официально.

Нарушения вскрыла прокуратура Орловской области. Как рассказали в ведомстве, их вскрыло подразделение по Советскому району Орла.

15 граждан, официально не оформленные на работу, фактически трудились в одном из частных охранных предприятий. Прокурор обратился в суд с требованием о восстановлении законности.

Суд Советского района удовлетворил этот запрос. Приговор обжаловался в апелляционной инстанции, но его оставили без изменений. Теперь он вступил в силу.

Известно, что прокуратура требовала установить факт трудовых отношений между работниками и организацией, а также взыскать с работодателя компенсацию морального вреда – в пользу нелегальных тружеников.

ИА «Орелград»