В орловском ЧОПе трудились 15 нелегалов

22.7.2024 | 14:20 Закон и порядок, Новости

Их не оформляли на работу официально.

Советский районный суд. Фото: ИА «Орелград»

Нарушения вскрыла прокуратура Орловской области. Как рассказали в ведомстве, их вскрыло подразделение по Советскому району Орла.

15 граждан, официально не оформленные на работу, фактически трудились в одном из частных охранных предприятий. Прокурор обратился в суд с требованием о восстановлении законности.

Суд Советского района удовлетворил этот запрос. Приговор обжаловался в апелляционной инстанции, но его оставили без изменений. Теперь он вступил в силу.

Известно, что прокуратура требовала установить факт трудовых отношений между работниками и организацией, а также взыскать с работодателя компенсацию морального вреда – в пользу нелегальных тружеников.

ИА «Орелград»


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