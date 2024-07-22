В Орле пройдёт концерт в поддержку участников СВО

В его рамках проведут сбор денежных средств для закупки гуманитарной помощи.

Затем её отправят в зону специальной военной операции. Об этом рассказали в администрации Орла.

Мероприятие состоится 4 августа в 20 часов на площади Ленина. Концерт организует Максим Захаров, руководитель творческого проекта ZAHAROV57. Он станет одним из хедлайнеров.

Также для жителей города споёт Оксана Орлова (Башинская) – лауреат премии «Шансон года». Певица является уроженкой нашего региона, но сейчас проживает в Москве.

Другими участниками концерта будут Филип Вейс (группа «Период льда»), Вадим Громов и Виктор Прохоров. Ведущим станет известный орловский поэт Игорь Гольцов («Лис»).

Вход на мероприятие будет свободным.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»