В Орле пройдёт концерт в поддержку участников СВО

22.7.2024 | 13:43 Новости, СВО

В его рамках проведут сбор денежных средств для закупки гуманитарной помощи.

Фото: vk.com/lezhnevs31

Затем её отправят в зону специальной военной операции. Об этом рассказали в администрации Орла.

Мероприятие состоится 4 августа в 20 часов на площади Ленина. Концерт организует Максим Захаров, руководитель творческого проекта ZAHAROV57. Он станет одним из хедлайнеров.

Также для жителей города споёт Оксана Орлова (Башинская) – лауреат премии «Шансон года». Певица является уроженкой нашего региона, но сейчас проживает в Москве.

Другими участниками концерта будут Филип Вейс (группа «Период льда»), Вадим Громов и Виктор Прохоров. Ведущим станет известный орловский поэт Игорь Гольцов («Лис»).

Вход на мероприятие будет свободным.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


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