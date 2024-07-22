Топиарный орёл не расправит крылья в ближайшее время

22.7.2024 | 13:13 Новости, Общество

Восстановление скульптуры займёт длительный период.

Фото: vestiorel.ru

Впрочем, ещё не факт, что топиарную фигуру вообще удастся «воскресить». Возможную дальнейшую судьбу неофициального символа города выяснили «Вести-Орёл».

Как рассказала начальник участка по зеленым насаждениям МБУ «Спецавтобаза» Татьяна Можина, восстановить орла можно. Однако для этого надо засушить нужное количество лозы. Это не является быстрым процессом.

Топиарная фигура, установленная на перекрёстке Комсомольской, Кромской и Машкарина, пострадала от урагана в ночь на 15 июля. Тогда же орла забрали на реконструкцию.

Скульптура появилась в городе ещё в 2008-м году. Ранее она размещалась на Привокзальной площади.

ИА «Орелград»


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