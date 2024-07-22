В областной больнице пустили в ход новую навигационную систему

С помощью новой техники прооперировали первых пациентов.

Систему приобрели по нацпроекту «Здравоохранение» (и по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»). Это одна из самых крупных закупок медтехники, осуществлённых в этом году, сообщили в профильном департаменте областной администрации.

Установка обошлась примерно в 20 миллионов рублей. Навигационная система используется в отделении нейрохирургии регионального сосудистого центра.

Так, при опухоли головного мозга навигация помогает взять биопсию нужного участка, а при геморрагических инсультах – провести пункцию и удалить гематому.

Вначале врач загружает в систему результаты компьютерной томографии. Затем техника высчитывает самый короткий путь к любому участку головного мозга. Это позволяет избежать лишних травм и рисков при операциях.

Новая система заменила старую установку, которая отработала в отделении около 18 лет.

ИА «Орелград»