В областной больнице пустили в ход новую навигационную систему

22.7.2024 | 12:50 Медицина, Новости

С помощью новой техники прооперировали первых пациентов.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Систему приобрели по нацпроекту «Здравоохранение» (и по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»). Это одна из самых крупных закупок медтехники, осуществлённых в этом году, сообщили в профильном департаменте областной администрации.

Установка обошлась примерно в 20 миллионов рублей. Навигационная система используется в отделении нейрохирургии регионального сосудистого центра.

Так, при опухоли головного мозга навигация помогает взять биопсию нужного участка, а при геморрагических инсультах – провести пункцию и удалить гематому.

Вначале врач загружает в систему результаты компьютерной томографии. Затем техника высчитывает самый короткий путь к любому участку головного мозга. Это позволяет избежать лишних травм и рисков при операциях.

Новая система заменила старую установку, которая отработала в отделении около 18 лет.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования