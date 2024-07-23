На Орловщине осудили экс-сотрудника ГАИ

23.7.2024 | 10:31 Закон и порядок, Новости

Его признали виновным в мошенничестве.

Фото: ИА “Орелград”

Мужчина нёс службу в Ливенском районе в звании старшего инспектора. Дело рассматривал местный суд. Об этом сообщила прокуратура Орловской области.

В июне минувшего года тогда ещё действующий полицейский ввёл в заблуждение другого орловца. Он рассказал ему, что может решить вопрос о сдаче теоретического экзамена на водительское удостоверение. Для этого требовалось 50 тысяч рублей.

Однако информация не соответствовала действительности. Мошенник не мог влиять на результаты сдачи экзамена, но взял деньги и распорядился ими по своему усмотрению.

Попытка подзаработать обошлась дорого. Экс-полицейского оштрафовали на 33о тысяч. Также суд лишил его права занимать ответственные должности в правоохранительных органах в течении двух лет.

ИА «Орелград»


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