Орловскому ветерану ВОВ исполнилось 100 лет

23.7.2024 | 10:41 Новости, Общество

Юбилей отметил Ашот Гарегинович Мискарян.

Фото: Администрация Орла

Со знаменательной датой его поздравили сотрудники администрации Орла. Об этом сообщается в соцсетях мэрии.

Ветерана навестил начальник территориального управления по Железнодорожному району Максим Барбашов. Ашоту Мискаряну вручили подарки, а также памятную медаль «Дети войны» (и соответствующее удостоверение).

Орловец участвовал в боях на Украинском фронте, в составе 545-ого стрелкового полка. Он освобождал Кавказ и Севастополь. Был отмечен орденом Отечественной войны первой степени, а также медалью «За боевые заслуги» и медалью Жукова.

После войны защитник Отечества вернулся на свою Родину, в Армению, но впоследствии переехал в Орёл. Сейчас Ашот Мискарян проживает в Областном геронтологическом центре ветеранов войны и труда.

ИА «Орелград»


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