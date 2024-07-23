В Орле назвали самый популярный виртуальный устав

Половина орловских ООО выбрала устав, позволяющий выкупать долю.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, в регионе все больше обществ с ограниченной ответственностью выбирают типовой устав. Сделать это можно на сайте налоговой службы, где на выбор предлагается 36 вариантов. Не обязательно их сразу скачивать, изучать и сравнивать. Для удобства пользователей сервис содержит вопросник. Достаточно ответить на семь вопросов, и он автоматически подберет подходящий.

«Самой популярной комбинацией условий типового устава является вариант под №20, его используют в своей деятельности более 46 процентов компаний региона, – сообщили в Управлении ФНС. – Такой вид устава дает возможность участникам выйти из организации, а другим членам купить его долю. Наследники и правопреемники могут стать обладателями доли без получения согласия других участников».

Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале не только другим участникам, но и третьим лицам, правда, с согласия остальных участников. Он также вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале, но только другому участнику общества. Высшим органом, согласно данному варианту устава, является общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган, а именно генеральный директор, который избирается общим собранием сроком на пять лет.

«Можно избрать директора не из числа собственников организации, а в случае принятия судьбоносного для фирмы решения, нет необходимости нотариально заверять документ, достаточно подписать его всеми участниками, – добавили в УФНС. – Типовые уставы являются идеальным решением для малого бизнеса. Их использование экономит время при подготовке документов на государственную регистрацию, также они соответствуют нормам законодательства, что исключает отказ в регистрации».

По сути, виртуальные уставы представляют собой готовые формы учредительных документов, разработанные Министерством экономического развития РФ. В такую форму необходимо будет вписать лишь название ООО. Согласно ведомственной статистике, услуга набирает популярность. По состоянию на 1 июля 2024 года, в Орловской области типовой устав используют уже 328 компаний, что на 60 процентов больше аналогичного периода прошлого года.

ИА «Орелград»