Орловским промышленникам помогут продвинуть продукцию

Областные власти выделят субсидии в рамках мер господдержки.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления субсидий из областного бюджета на продвижение продукции местных промышленных предприятий. Субсидирование предусмотрено мероприятиями государственной программы «Развитие промышленности Орловской области» и соответствующего ведомственного проекта. Размер субсидии составляет 3 миллиона рублей. Целью ее предоставления заявлено финансовое обеспечение затрат получателя на реализацию проекта по продвижению промышленной продукции.

Главным распорядителем средств областного бюджета по данному направлению назначен региональный департамент промышленности и торговли. Получить субсидии смогут юридические лица, отвечающие установленным властями требованиям. Субсидия предоставляется по результатам отбора, способом проведения которого является запрос предложений.

Участник отбора на дату подачи заявки должен быть зарегистрирован и работать на территории Орловской области не менее 3 календарных лет. Это должна быть некоммерческая организация, цель уставной деятельности которой включает одно из следующих направлений: содействие развитию экономики Орловской области; содействие реализации государственной промышленной политики в Орловской области.

Кроме того, участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, иностранным агентом и находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. У него не должно быть крупной задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты, просроченной задолженности по возврату в областной бюджет других субсидий и бюджетных инвестиций.

При наличии другой просроченной или неурегулированной задолженности по денежным обязательствам перед Орловской областью субсидию не дадут. Участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства, а его руководство – в реестре дисквалифицированных лиц. Субсидия предоставляется участнику отбора, принявшему обязательство по достижению значений результатов предоставления субсидии. Тратить средства можно на рекламную и издательско-полиграфическую деятельность, а также на оплату услуг сторонних организаций и физических лиц в целях реализации проекта.

ИА «Орелград»