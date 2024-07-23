Орловцам обещают почти полную цифровизацию к 2029 году

Цифровая трансформация произойдет программным методом.

Правительство региона в новой редакции утвердило государственную программу «Развитие информационного общества на территории Орловской области». Ее куратором является Вадим Тарасов, заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам. Ответственным исполнителем является региональный департамент информационных технологий. Срок действия программы продлен до 2029 года, она предусматривает и второй этап реализации. Объемы финансового обеспечения за весь период реализации установлен в размере 2,676 миллиарда рублей.

Программа преследует несколько целей. Так, к 2029 году планируется увеличить до 95 процентов долю массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде. До 97 процентов предусмотрен рост к 2029 году доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Кроме того, программой предусмотрены мероприятия по развитию и поддержке сети МФЦ на территории Орловской области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах комплексных кадастровых работ, обеспечение информационной безопасности органов исполнительной власти, поддержка отечественных компаний – лидеров рынка информационных технологий.

Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы предусмотрена утвержденными на уровне президента национальными целями развития Российской Федерации. Она неразрывно связана с реализуемым в стране масштабным проектом по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. Необходимость проведения цифровой трансформации именно на базе отечественных решений прямо закреплена в национальной программе «Цифровая экономика».

«Переход на отечественное программное обеспечение органами власти способствует укреплению национальной безопасности и снижению зависимости от иностранных поставщиков программного обеспечения, – говорится в паспорте программы. – На территории Орловской области создана развитая инфраструктура оказания услуг связи. Сети фиксированной связи построены на основе волоконно-оптических линий связи».

Подвижная радиотелефонная связь стандарта 2G обеспечивается практически на всей территории области, а также вдоль автомобильных дорог федерального и регионального, межмуниципального значения. Зоны действия сетей мобильной связи стандартов 3G и 4G (LTE), обеспечивающих высокоскоростной доступ к Интернету, охватывают территории всех городов региона, Орловского муниципального округа и муниципальных районов.

ИА «Орелград»