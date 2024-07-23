В Орловской области стали реже умирать от «старости»

Правительство региона представило анализ смертности.

Правительство Орловской области внесло изменения в региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», утвержденную в 2019 году. В частности, обновлены данные статистики с учетом показателей минувшего 2023 года. Специалисты провели анализ текущего состояния оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из документа следует, что в настоящее время в Орловской области сохраняется напряженная демографическая ситуация, поскольку уровень смертности превышает уровень рождаемости.

«Однако в 2023 году в Орловской области наблюдался процесс уменьшения общей смертности и смертности от болезней системы кровообращения (БСК), – подметили аналитики. – В 2023 году умерло 10 917 человек, в том числе от БСК – 6352. Смертность от БСК в 2023 году составила 901,4 на 100 тысяч населения (в 2022 году – 911,9)».

Количество случаев смерти «от старости» в Орловской области в 2023 году уменьшилась на 39,1 процента по отношению к 2022 году. Аналогичная тенденция, но менее выраженная, была отмечена и в целом по Российской Федерации (смертность от «старости» снизилась на 18 процентов) и Центральному федеральному округу (снижение на 22 процента).

Количество случаев смерти по неустановленным причинам в Орловской области в 2023 году также уменьшилось по отношению к 2022 году на 2,9 процента. В целом по России данный показатель составил минус 14 процентов, по ЦФО – минус 18 процентов. Сокращение численности жителей власти региона связывают как с миграцией в крупные города, так и со старением населения.

«Возрастной состав характеризуется преобладанием лиц старших возрастных групп, что является признаком демографически старого типа населения, – отмечено в обновленном паспорте программы. – Продолжается снижение численности населения, увеличивается доля населения старше трудоспособного возраста, в том числе в возрасте 70 лет и старше. Необходимость реализации региональной программы диктуется сложившейся демографической ситуацией, особенностями возрастной структуры населения, заболеваемости и смертности».

ИА «Орелград»