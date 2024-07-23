Туристский код Орла обошелся в 217 миллионов рублей

Бюджетные деньги были освоены в полном объеме.

Муниципальная программа «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра города Орла на 2022-2024 годы» была исполнена на 100 процентов. Об этом говорится в отчете мэрии Орла о реализации муниципальных программ за 2023 год, который успешно прошел проверку достоверности. Основная цель указанной программы – обеспечение устойчивого и сбалансированного развития территории туристского кода центра города в целях повышения качества жизни жителей и увеличения туристического потока.

Ответственным исполнителем было городское управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства, а соисполнителями: МКУ «Объединенный муниципальный заказчик», управление культуры, Детский парк и Городской парк культуры и отдыха. Финансирование в 2023 году составило 217,4 миллиона рублей, деньги были освоены в полном объеме. В рамках программы обустроено 20 ориентирующих указателей, информационных конструкций и знаков для удобной пешеходной навигации российских и иностранных туристов, на 31 объекте смонтирована архитектурная подсветка.

Было предусмотрено устройство уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения лиц с ограниченными возможностями, формирование комфортной для пешеходов и туристов городской среды. В частности, установлен один механизированный пандус, представляющий собой лестничный гусеничный подъемник. Кроме того, установлен один общественный туалет и смонтировано 14 фотозон и смотровых площадок.

Также установлено три стойки экстренного вызова спецслужб (телефон 112) и 185 световых консолей, арт-объектов, свето-декоративных арок, в том числе так называемых МАФов – арок, пергол, стоек, консолей, включая оборудованные USB-розетками для подзарядки мобильных устройств. Появились в городе и 263 мобильных нестационарных торгово-ярмарочных павильонов, мобильных стационарных некапитальных торговых павильонов и предметов уличной мебели для проведения праздничных мероприятий и городских ярмарок. Реализация программы признана эффективной и целесообразной.

ИА «Орелград»