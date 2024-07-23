Орловщина получит 15,8 миллиона на помощь пострадавшим детям

Средства направят на развитие специальной региональной системы.

Получить финансирование удалось благодаря победе в тематическом конкурсе инновационных социальных проектов. Субъекты представили на него свои планы по развитию местных систем обеспечения безопасности детей. При этом речь шла о периоде текущего и следующего годов.

Проекты-победители отбирал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

В итоге фонд решил поддержать Орловщину на 15,8 миллиона рублей. Орловский проект разработал профильный областной департамент – социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Известно, что к реализации программы уже привлечено 145 учреждений, в том числе, 44 из сферы социального обслуживания. Цель комплекса – помочь детям, которые пострадали от жестокого обращения и преступных посягательств. Также адресатами являются несовершеннолетние, попавшие в тяжёлые жизненные ситуации, способные сформировать у них психологические травмы.

ИА «Орелград»