Скончался экс-глава Болховского района

Ушёл из жизни Николай Краличев.

Об этом в соцсетях сообщил нынешний глава администрации района – Николай Чиняков.

Краличеву было 83 года. Он окончил Глазуновский сельскохозяйственный техникум, Воронежский сельскохозяйственный институт, работал в сфере АПК.

Администрацию Болховского района Николай Краличев возглавлял в период правления Бориса Ельцина, с декабря 1991-го по март 2001-го годов. Орловец был отмечен орденом «Знак Почёта» и Орденом Дружбы, а также наградами Русской Православной Церкви.

Кроме того, в 2009-м году Краличеву присвоили звание «Почётный гражданин Болховского района». «Человек от земли, он всю жизнь посвятил нелёгкому крестьянскому труду», – отметил Николай Чиняков.

ИА «Орелград»