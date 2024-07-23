Сквер Гуртьева планируют сдать ко Дню города

23.7.2024 | 14:21 ЖКХ, Новости

Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

Фото: t.me/parakhin_yuri

По его словам, благоустройство вышло на финишную прямую. Парахин рассказал, что в сквере завершены работы по установке освещения, а также по созданию дорожек и тропинок. Впрочем, о последнем сообщалось ещё два месяца назад.

Также примерно наполовину обустроена центральная аллея. На текущей неделе в сквере посеют траву.

В дальнейших планах – установка подсветки у памятника и укладка тротуара вдоль улицы Салтыкова-Щедрина. Также в конце июля в сквер доставят малые архитектурные формы – лавочки и урны. Тогда же их должны установить.

«Уже 5 августа в сквере пройдёт митинг памяти и возложение цветов», – пообещал Парахин.

Благоустройством занимается ТСК «Альянс». Отметим, что в начале апреля подрядчик брал на работу «два с половиной – три месяца».

ИА «Орелград»


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