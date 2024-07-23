Орловцы из Крутого взбунтовались против прививок

23.7.2024 | 11:00 Закон и порядок, Новости

Они отказались вакцинировать своих кур.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Такую информацию сообщили в Россельхознадзоре, ссылаясь на Управление ветеринарии Орловской области.

Специалисты проводили в Крутом (в Ливенском районе) мероприятия, направленные на предотвращение заболеваний животных. Однако что-то пошло не так. Граждане отказались отдавать на вакцинацию своих кур в количестве 120 голов.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выдало требования для устранения данного нарушения. Пока что «антипрививочников» есть 10 дней, чтобы обратиться в Ливенский межрайонный центр ветеринарии и всё-таки провести данную процедуру.

Кур хотят привить от высокопатогенного гриппа птиц. Считается, что это вирусная болезнь, которая может привести к тяжёлым поражениям кровеносной и нервной систем, а также органов дыхания и пищеварения.

ИА «Орелград»


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