Осужденный из орловской колонии вошел в шахматную элиту

Мужчина вышел в финал Чемпионата России по шахматам.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, одним из лучших шахматистов страны, в рамках первенства среди осужденных, стал осужденных из исправительной колонии №5 общего режима, расположенной в поселке Нарышкино. Ранее он выиграл региональный этап Шестого Всероссийского чемпионата по шахматам, что дало ему право принять участие в главном финале и представить на нем Орловскую область.

«За право участвовать в соревнованиях боролись более 700 осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, – сообщили в региональном Управлении ФСИН. – В результате в финале Всероссийского чемпионата приняли участие 84 человека, среди них – три кандидата в мастера спорта, один мастер спорта и один мастер спорта международного класса».

Финал прошел в режиме видеоконференцсвязи и был приурочен к празднованию Международного дня шахмат. Кстати, организатором мероприятия помимо Федеральной службы исполнения наказаний выступила Федерация шахмат России. В церемонии открытия принял участие чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу, гроссмейстер Сергей Карякин, а также ведущий специалист технической дирекции Федерации шахмат России Илья Филлипов.

«По итогам соревнования призовые места распределились следующим образом: 3-е место занял осужденный из ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу, 2-е место завоевал участник из УФСИН России по Пензенской области. Обладателем кубка победителя VI Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных второй год подряд стал участник из УФСИН России по Самарской области, – сообщили в орловском УФСИН. – К сожалению, участник из нашего региона не смог пробиться в пятерку лучших игроков, но, по его словам, это только послужило стимулом больше тренироваться и работать над собой».

Тем временем, в Орле стартовал шахматный турнир в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России», который проводится в регионах с 2023 года. как сообщается на сайте Орловского облсовета народных депутатов, целью марафона является популяризация спорта, здорового образа жизни и физической активности среди населения. Турнир прошел в Штабе общественной поддержки Орловской области. В нем приняли участие 14 человек, сразившиеся в разных возрастных категориях: до 18 лет, от 18 до 35 лет и старше 35 лет.

«По итогам турнира призеров наградили благодарственными письмами, а победителям вручили дипломы, – сообщает облсовет. – Победители регионального этапа, занявшие первые места в своих возрастных группах, проходят на следующий этап — федеральный, где они будут представлять наш регион. Лучшие из лучших сыграют с известным гроссмейстером Сергеем Карякиным».

ИА «Орелград»