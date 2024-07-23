В Орле введут запретные для детей ночные места

23.7.2024 | 8:20 Новости, Общество

Определять такие места будет специальная комиссия.

Фото: ИА “Орелград”

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил «Положение об экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест на территории муниципального образования «Город Орел», нахождение в которых детей не допускается в ночное время без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей». Также утвержден порядок деятельности экспертной комиссии. Ее основная задача заключается в оценке предложений, поступающих от граждан, юридических лиц и органов государственной власти Орловской области об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей.

По итогам такой оценки члены комиссии будут выдавать свои заключения о целесообразности введения запрета в отношении каждого конкретного места или объекта. Комиссия вправе запрашивать в компетентных органах и организациях необходимые документы, материалы и информацию. Основанием для признания мест запретными является наличие признаков, которые могут причинить вред не только здоровью детей, но и их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

Решения комиссии оформляются заключением, которое должно содержать обоснованные и мотивированные выводы о соответствии или несоответствии предложенных мест. Кстати, она является коллегиальным органом, сформированным из числа сотрудников администрации города Орла и представителей органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Персональный состав утверждается постановлением администрации города.

Комиссия не будет работать на постоянной основе. Ее заседания проводятся по мере поступления предложений об определении мест, нахождение в которых не допускается. Но есть условие: заседание должно быть проведено не позднее 30 дней со дня поступления предложений. Оно считается правомочным при наличии более половины персонального состава комиссии. Заключение принимается открытым голосованием квалифицированным большинством голосов от числа присутствующих и оформляется протоколом.

ИА «Орелград»


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