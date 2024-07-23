Подмену материалов выявили в новеньких ФАПах

Эффективность использования средств проверила областная КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области проверила эффективность использования бюджетных средств на приобретение быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов. Финансирование выделялось в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В результате нарушения и недостатки были выявлены в деятельности подведомственных департаменту здравоохранения учреждениях: Плещеевская, Нарышкинская ЦРБ, Кромская ЦРБ и Новосильская ЦРБ.

Сообщается, что в нарушение закона о закупках больницы обосновали начальную цену на основании коммерческих предложений «без учета сопоставимости идентичности или однородности предлагаемого к поставке товара с условиями планируемой закупки, а также коммерческих и финансовых условий поставки». Кроме того, поставщики не соблюдали сроки поставки и монтажа модульных ФАПов.

Плещеевская ЦРБ приняла и оплатила установленный ФАП, в котором на момент его сдачи в эксплуатацию при «оборудовании системы горячего водоснабжения в процедурном и прививочном кабинетах отсутствовало присоединение смесителя к трубопроводу подачи воды». В трех ФАПах не были установлены одиночные мойки из нержавеющей стали. Плещеевская, Кромская и Новосильская ЦРБ приняли и оплатили ФАПы, в которых напольное покрытие из линолеума «содержит поперечные швы, между примыкающими друг к другу листами линолеума отсутствует герметичность швов, которые соединены металлической планкой, в отдельных помещениях края линолеума, которые заведены на стену, имеют волны и сдвиги».

Документы, подтверждающие применение линолеума коммерческого типа, предусмотренного техническим заданием, и сертификаты качества поставщики ФАПов не представили, а технические паспорта на объекты содержат сведения о применении линолеума полукоммерческого типа. Кроме того, три больницы приняли и оплатили ФАПы, у которых отсутствовала защита конструктивных элементов основания от проникновения влаги

«При этом в представленных Нарышкинская ЦРБ и Кромская ЦРБ технических паспортах указано, что зашивка цоколя выполнена утепленными трехслойными сэндвич-панелями. Фактически обшивка стен цоколя выполнена металлическим профлистом, без утепления», – отмечено в отчете КСП.

Контракт на установку ФАПа, заключенный Новосильской ЦРБ, предусматривал установку пандуса. Поставщик смонтировал металлическую лестницу и наклонный пандус, но они не доходят до уровня земли на расстояние от 40 см до 50 см. А это исключает возможность доступа в здание маломобильных групп населения. Модульный ФАП в рамках контракта Плещеевской ЦРБ и вовсе был смонтирован на площадке без планировки и подготовки основания.

«В ходе проверки выявлены несоответствия характеристик установленных ФАПов условиям контрактов и выданным поставщиками техническим паспортам в части отражения площадей помещений, количества и места размещения оконных проемов, материалов напольных и потолочных перекрытий, – сообщает КСП. – Так, в техническом паспорте на быстровозводимую модульную конструкцию ФАПа в Новосильском районе указано, что покрытие пола в помещении выполнено из керамической плитки, фактически пол выполнен из линолеума».

В Контрольно-счетной палате добавили, что больницы приступили к подаче претензий и исков к подрядчикам с целью устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков.

ИА «Орелград»