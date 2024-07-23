В Орловской области продают недостроенную школу

23.7.2024 | 7:33 Новости, Экономика

Начальная цена – почти 4 млн рублей.

Фото: ГИС “Торги”

На электронный аукцион выставлены земельный участок с кадастровым номером 57:14:0030102:15 общей площадью 12017 квадратных метров и объект незавершенного строительства с кадастровым номером 57:14:0070101:22 (площадью застройки 1380 кв. м) в Залегощенском районе в селе Грачевка. Заявки от потенциальных участников торгов ожидают до 14 августа, сам аукцион пройдет 16 августа.

Собственник выставляемого на торги имущества – Российская Федерация. Вид разрешенного использования земли – эксплуатация и обслуживание здания школы. Примечательно, что участок полностью расположен в границах охотничьего угодья «МП «Охотник».

Начальная цена лота – 3 922 641 рубль 17 копеек, шаг аукциона – 196 132 рубля. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.

ИА “Орелград”

Фото: публичная кадастровая карта

 

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