В Орловской области продают недостроенную школу

Начальная цена – почти 4 млн рублей.

На электронный аукцион выставлены земельный участок с кадастровым номером 57:14:0030102:15 общей площадью 12017 квадратных метров и объект незавершенного строительства с кадастровым номером 57:14:0070101:22 (площадью застройки 1380 кв. м) в Залегощенском районе в селе Грачевка. Заявки от потенциальных участников торгов ожидают до 14 августа, сам аукцион пройдет 16 августа.

Собственник выставляемого на торги имущества – Российская Федерация. Вид разрешенного использования земли – эксплуатация и обслуживание здания школы. Примечательно, что участок полностью расположен в границах охотничьего угодья «МП «Охотник».

Начальная цена лота – 3 922 641 рубль 17 копеек, шаг аукциона – 196 132 рубля. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.

ИА “Орелград”

.