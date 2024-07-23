В Ливнах сменился начальник Росгвардии

23.7.2024 | 12:25 Закон и порядок, Новости

Местное подразделение ведомства возглавил Владимир Королёв.

Фото: t.me/print_tv

Теперь он будет руководить Ливенским отделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Орловской области. Об этом сообщает «Принт-ТВ».

Отделение находится в Ливнах на улице Дружбы народов, 157.

Ранее в областном Управлении Росгвардии сообщили, что в первой половине текущего года сотрудники отрядов ОМОН «Крепость», СОБР и СОБР «Орёл» Росгвардии привлекались к выполнению 228 служебных задач и специальных мероприятий. Это происходило как в области, так и за её пределами.

По подозрению в совершении преступлений задержали 8 граждан. Из незаконного оборота изъяли 3 единицы огнестрельного оружия, а также около 50 единиц боеприпасов различного калибра и около 3 килограмм взрывчатых веществ.

Также орловские росгвардейцы продолжают выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции.

ИА «Орелград»


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