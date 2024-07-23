Убытки типографии «Труд» оценили в 252 миллиона

Над орловским предприятием снова нависла угроза банкротства.

Об этом пишет «Федеральный бизнес журнал».

Иск о банкротстве типографии подало Управление ФНС Орловской области. Предприятие задолжало около 5,3 миллиона по налогам и сборам.

Впрочем, налоговики подавали такой иск и в 2020-м, однако он остался без движения.

В минувшем году «Труд» сработал с убытком в 52,3 миллиона рублей. Предприятие перестало приносить прибыль с 2009-го года. С этого времени общая сумма убытка дошла до 252 миллионов рублей.

Официально АО зарегистрировано в 2004-м году. Его единственным владельцем является Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области.

ИА «Орелград»