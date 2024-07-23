В Орле отказались от салюта на День города

В этом году зрелища не будет.
Об этом стало известно из ответа, опубликованного с официального аккаунта администрации Орла.
Представители орловских чиновников, отвечая на соответствующий вопрос, недвусмысленно указали: «Праздничного салюта не будет».
Скорее всего, причиной стали соображения безопасности. Ранее салюты отменили на некоторых (ближайших) днях районов.
Тем не менее, программа праздничных мероприятий получилась довольно обширной. Планируется и большой концерт в поддержку участников СВО.
Отметим, что в 2023-м салют в День города проводился.
ИА «Орелград»