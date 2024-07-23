В Орле в краеведческий музей передали награды графа Каменского

23.7.2024 | 11:20 История, Новости

Это сделали его потомки.

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Теперь награды будут храниться в Военно-историческом музее, который входит в состав областного краеведческого. В церемонии участвовал потомок графа Михаила Каменского – Алексей Каменский, а также директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов и член Общественной палаты России Виктор Ливцов.

Награды обнаружили ещё в 1995-м. Это произошло во время работ по расчистке и реконструкции храма Михаила Архангела в усадьбе Каменских «Сабуровская крепость».

В частности, в музей передали шитые звёзды орденов Андрея Первозванного (1797), Георгия Победоносца (1774) и князя Владимира (1789). Они украшали мундир Михаила Каменского, который носил звание генерал-фельдмаршала.

Как отметил в своём выступлении Павел Меркулов, Каменский занимает важное место в военной истории России. Под его руководством была одержана победа победа при Козлудже в 1774 году. Её итогом стало скорое подписание мирного договора между Российской и Османской империями. После данного соглашения турки оставили Крым, а через некоторое время, в 1783-м году, полуостров вернулся в состав России.

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

ИА «Орелград»


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