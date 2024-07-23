В Орле вновь выступили за установку бюста Сталина

Коммунисты ратуют за создание Аллеи Победителей.

Активисты Орловского горкома КПРФ и Ленинского комсомола, а также примкнувшие к ним участники женского движения «Надежда России» и общественного движения «Русский Лад», советские офицеры и депутаты-коммунисты провели масштабный автопробег в рамках Всероссийской патриотической акции «За Родину! За народ России! За нашу Победу!». Как сообщается на сайте Орловского обкома КПРФ, одной из целей акции была поддержка инициативы о создании в Парке Победы в Орле Аллеи Победителей.

Идея заключается в том, чтобы увековечить память выдающихся советских военачальников, командующих фронтами, армиями, дивизиями, другими наиболее отличившимися соединениями Вооруженных Сил СССР, принимавших непосредственное участие в Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов». Верховным главнокомандующим являлся Иосиф Сталин, поэтому его бюст предлагается установить в Аллее Победителей наравне с другими.

«В поддержку данной инициативы еще раз выступили участники автопробега «За Родину! За народ России! За нашу Победу!», – сообщает обком. – Расцвеченная красными флагами яркая автоколонна КПРФ в составе 30 автомобилей проехала по основным улицам города Орла. Также коммунисты города Орла выразили поддержку участникам СВО, защищающим государственность России. На сегодняшний день 20 коммунистов и комсомольцев Орловщины служат в зоне специальной военной операции, мы гордимся нашими товарищами и оказываем им всю необходимую помощь».

Тем временем, правоохранителю разыскивают неизвестного, который 21 июля в подмосковном Звенигороде при помощи кувалды снес голову бюсту Иосифа Сталина. Видео с инцидентом опубликовал телеграм-канал «Звенигород». Бюст Сталину был установлен в этом городе год назад по инициативе группы «Помним своих героев». В марте этого года он уже подвергся атаке вандалов, которые его разрисовывали. Теперь бюст лишился головы.

ИА «Орелград»