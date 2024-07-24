Аграрный университет оштрафовал охрану

Суд рассмотрел встречные иски и частично удовлетворил один из них.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Гром» к федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина». Истец просил о взыскании задолженности за услуги охраны, а вуз подал встречное исковое заявление о взыскании с «Грома» штрафа.

Изначально охранная фирма просила о взыскании задолженности за услуги охраны в сумме 1,45 миллиона рублей, но в ходе рассмотрения дела снизила размер исковых требований до 96,7 тысячи рублей. Орловский ГАУ в свою очередь просил оштрафовать «Гром» на 222,9 тысячи рублей за ненадлежащее оказание услуг в январе, марте и июне 2023 года. Представители вуза пояснили, что в 2023 году была проведена внеплановая проверка антитеррористической защищенности его объектов и территорий.

По ее итогам был составлен акт, в котором были зафиксированы нарушения со стороны «Грома» при оказании услуг по охране. Поэтому вуз направил охранной фирме отказ в приемке ее услуг с информацией о причинах отказа. Вуз не оплатил услуги охраны за июнь 2023 года, сославшись на нарушение условий контракта. Охранное предприятие, кстати, просило суд уменьшить подлежащий взысканию штраф. Заслушав объяснения представителей сторон и рассмотрев материалы дела по первоначальному и встречному искам, суд решил отказать «Грому» в удовлетворении его иска, а встречный иск удовлетворить частично. «Гром» обязали выплатить вузу штраф в размере 170 000 рублей.

ИА «Орелград»