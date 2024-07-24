В Орловской области за полгода раскрыли 1700 преступлений

Треть преступлений относится к категориям тяжких и особо тяжких.

О состоянии оперативной обстановки в Орловской области за 6 месяцев 2024 года сообщило региональное Управление МВД России. Из ведомственной информации следует, что органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами за отчетный период времени было раскрыто 1737 преступлений, в том числе 587, относящихся к категориям тяжких и особо тяжких. Выявлено 1293 человека, подозреваемых в совершении преступлений.

«Принятыми мерами оперативно-розыскного характера задержано 92 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда, – сообщает региональное Управление МВД. – Установлено местонахождение 21 лица из числа пропавших без вести. В суд направлены уголовные дела по 58 преступлениям, совершенным в составе организованных групп».

Меньше, чем годом ранее, в регионе зарегистрировано убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и краж всех форм собственности, в том числе квартирных. Наиболее распространенными остаются преступления против собственности, доля которых в общей структуре преступности по итогам первой половины 2024 года составила 61,9 процента.

«11,5 процента составляют преступные посягательства против личности, 10,4 процента – преступления экономической и коррупционной направленности, 5,6 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 1,4 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, – перечислили в УМВД. – Количество зарегистрированных преступлений в отчетном периоде уменьшилось на 6,6 процента, при этом на 14,8 процента больше поставлено на учет преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких».

Сокращение регистрируемой преступности отмечено в 19 районах области, наибольшее: в Корсаковском, Колпнянском, Знаменском и Покровском районах. В ведомстве добавили, что общественно-политическая ситуация в регионе в первом полугодии оставалась стабильной. Массовых беспорядков, протестных акций и других чрезвычайных происшествий не было допущено.

ИА «Орелград»