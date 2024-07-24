Праздник русской косоворотки провели под Орлом

Фольклорное мероприятие прошло в Новосильском районе.

Новосильский район уже в третий раз стал площадкой для проведения народных гуляний «День русской косоворотки». Площадкой для проведения праздника стал хутор «Никольский», расположенный в селе Задушное. Праздник уже стал доброй традицией. Его организатором и идейным вдохновителем является руководитель фольклорного ансамбля «Духовские родники, работник ММБУК «Новосильское КДО» Валентина Болгарии.

«Более 200 человек от мала до велика приняли участие в празднике – слушали родные знакомые песни, посмотрели яркий традиционный свадебный обряд Новосильского района, насладились русскими угощениями и напитками, принимали участие в интерактивных гуляниях, – сообщили в Орловском областном центре народного творчества, специалисты которого уже не в первый раз принимают участие в этом празднике. – Фольклорный ансамбль «Разноцветье» и гармонист Анатолий Иванов выступили со своей творческой программой в концерте».

Кроме того, праздник украсили мастера народных промыслов и ремесел, которые представили выставки своих изделий: игрушки, свистульки, рушники, деревянные сувениры и др. Выступали коллективы не только из Орловской области. Соседнюю Брянскую область на гуляниях представил ансамбль казачьей песни «Пернач». Тем временем, в Орловской области продолжается прием заявок на участие в открытой онлайн-акции «Сарафан-косоворотка 2024».

Она проводится в рамках реализации проекта «Молодежный этно-марафон «Сильна традицией Россия». Акция приурочена к новому народному празднику – Дню косоворотки, который отмечается 12 июля. Организаторы принимают фотографии мужчин в косоворотках и девушек и женщин в сарафанах. Орловский областной центр народного творчества размещают снимки в социальных сетях, так что их увидит вся Россия и не только.

«Косоворотка прочно вошла в национальную память и исторические традиции русского народа, – говорят в Центре. – Она имела всесословный характер: и простые крестьяне, и купцы, и даже русские цари носили эту одежду. А какая жизнь без праздника, а девушки без хоровода? Поделитесь самыми яркими и радостными моментами прошедших праздников и Троицких хороводов с девушками в праздничных сарафанах. Также ждем от вас фото с сильными и надежными мужчинами – воинами и пахарями, ремесленниками и музыкантами в косоворотках».

Онлайн-акция продлится до конца августа, а заявки принимаются до 15 августа. Желающие принять участие еще могут успеть прислать фотографии в Орел. Добавим, что проект реализуется с использованием гранта Российского фонда культуры.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»