Облсуд оставил в силе приговор орловским адвокатам

Атаева и Муртазова признали виновными в крупном мошенничестве.

Кроме того, отягчающим обстоятельством стал групповой характер преступления, а также предварительный сговор. В первой инстанции дело рассматривалось в Заводском районном суде Орла.

Тогда выяснилось, что двое членов «Орловской областной коллегии адвокатов – 2» запятнали себя не очень хорошими делами. Орловцы брали у клиентов деньги, чтобы неофициально «порешать вопросы» и переквалифицировать статьи, по которым они обвинялись, на более лёгкие.

Однако фактически они даже не собирались выполнять данные обязательства. Таких эпизодов было несколько. В итоге адвокаты присвоили средства на общую сумму 1,8 миллиона рублей.

Кроме того, суд установил, что один из обвиняемых незаконно использовал специальные технические средства для прослушки и наблюдения.

В итоге Муртазов получил 4,5 года колонии общего режима, штраф в 50 тысяч и лишение права на адвокатскую деятельность на 2 года. Атаеву дали 2 года лишения свободы, 30 тысяч штрафа и год запрета на работу по профессии.

Обвиняемые не признали вину. Однако попытка обжаловать приговор в областном суде ни к чему не привела. Теперь он вступил в силу.

ИА «Орелград»