Орловская область нарастила производство воды

Показатель вырос на 34%.

Таковы итоги первой половины текущего года (в сравнении с показателями за аналогичный период года предыдущего). О них рассказали в Центре развитий перспективных технологий (ЦРПТ), который занимается внедрением системы «Честный знак».

За указанный период объёмы производства воды на Орловщине выросли с 1 миллиона до 1,4 миллиона литров. Это позволило нашему региону войти в первую десятку субъектов по данному показателю, пишет «Орёлтаймс».

Лидирующие позиции заняли Курская область (+ 57%), Красноярский край (+ 51%) и Белгородская область (+ 48%). В целом по стране производство воды выросло на 14% (с 5,5 до 6,3 миллиарда литров).

Специалисты связывают это не только с ростом спроса, но и с «обелением» рынка благодаря введению официальной маркировки. «За счёт ухода с рынка подделок и контрафакта легальные производители смогли нарастить свою долю», – пояснила Юлия Кузьмина, руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ. Известно, что в Орловской области «из тени» вышли три производителя воды.

ИА «Орелград»