В Орле началось строительство ФОКа на Матвеева

24.7.2024 | 18:00 Важное, Новости, Спорт

Его всё ещё обещают сдать к концу года.

Фото: vk.com/depdor57

Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Физкультурно-оздоровительный комплекс возводят рядом со школой №36. Как рассказали в департаменте, 26 июня проект прошёл госэкспертизу, а 1 июля получил разрешение на строительство.

«В настоящий момент на стройплощадке начаты работы, завозятся материалы, ведётся установка металлоконструкций», – пояснили в департаменте. Указывается, что объект сдадут «до конца года». Ранее открытие планировалось именно на ноябрь 2024-го.

Подрядчиком является ООО «АС-Монтаж». Напомним, что недавно региональная прокуратура обратила внимание на данный ФОК. Прокурор Орловской области Алексей Тимошин заявил, что его ведомство официально установила «нарушения срока реализации 1 этапа» данного проекта.

ИА «Орелград»


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