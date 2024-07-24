«Орел-Отель» выставили на продажу в восьмой раз

Предыдущая попытка продать компанию провалилась три недели назад.

Городские власти объявили о проведении торгов в электронной форме, которые назначены на 23 августа 2024 года. На них будет выставлен только один лот – 100-процентный пакет акций акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Он состоит из 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций, последний выпуск которых был зарегистрирован в 2009 году. Все 100 процентов уставного капитала АО общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» принадлежит муниципальному образованию «Город Орел».

Это будет уже восьмая попытка пустить акции с молотка. Предыдущая фактически провалилась всего три недели назад. Напомним, что торги были назначены на 1 июля 2024 года, но были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие. По такой же причине е состоялись торги, назначенные на 22 апреля и 3 сентября 2021 года, 19 мая и 30 июня 2022 года, 5 мая и 13 октября 2023 года.

Возможно, потенциальных покупателей отпугивает цена лота, которая превышает 1 миллиард рублей. Ведь уставный капитал АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» равен 10 823 000 рублей, он состоит из номинальной стоимости 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Но стоит помнить о том, что у Орла огромный дефицит бюджета, а одним из основных источников его погашения вот уже четыре года в бюджет заложена выручка от продажи «Орел-Отеля».

На торгах 23 августа цена лота тоже будет высокой – она установлена в размере 1,151 миллиарда рублей на основании отчета независимого оценщика. Шаг аукциона составит 57,583 миллиона рублей, задаток по лоту составляет 230,335 миллиона рублей. В имущественный комплекс общества входят здания гостиниц «Орел» (здание является объектом культурного наследия регионального значения) и «Русь», кирпичный гараж и три сарая, а также два земельных участка под гостиницами.

На некоторые нежилые помещения, расположенные в гостиницах «Русь» и «Орел», заключены договоры аренды, в том числе долгосрочные. Земельные участки, расположенные под зданиями гостиниц «Русь» и «Орел», находятся в долгосрочной аренде акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, АО «ГК «Орел-Отель» не значится. Среднесписочная численность работающих в обществе на последнюю отчетную дату составила 89 человек.

ИА «Орелград»