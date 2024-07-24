Орловские прицепы подорожали на 7%

Индексы цен промышленных производителей измерили статистики.

В Орловской области индекс цен производителей на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, в мае 2024 года относительно предыдущего месяца составил 100,6 процента. Так, индекс цен на продукцию обрабатывающих производств за отчетный период времени составил 100,6 процента, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 100,8 процента, в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизацию отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100 процентов.

Такие данные привел Орелстат в отчете о социально-экономическом положении Орловской области. Статистики подсчитали индексы цен и в разрезе отдельных отраслей. Наиболее высоким в сфере обрабатывающих производств он оказался у производителей автотранспортных средств и прицепов к ним – по сравнению с мартом 2024 года цены на такую продукцию увеличились на 7,7 процента. Далее идет производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, продукция этого сектора подорожала на 5,3 процента.

Индекс цен производителей продуктов питания по сравнению с мартом 2024 года составил 103,4 процента, производителей прочей неметаллической минеральной продукции – 101,5 процента, производителей компьютеров, электронных и оптических изделий – 101,4 процента, производителей резиновых и пластмассовых изделий – 101,2 процента, производителей машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – 100,3 процента, в металлургическом производстве – 100,1 процента.

«Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за май 2024 года равен 100,5 процента, – сообщает Орелстат. – В том числе индекс цен производителей строительной продукции – 100,3 процента, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 100,6 процента, индекс цен на прочую продукцию, затраты и услуги инвестиционного назначения – 100,5 процента. Индекс тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом в мае 2024 года по отношению к апрелю 2024 года составил 100 процентов».

ИА «Орелград»