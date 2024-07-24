СМИ сообщили о нападении сотрудницы детсада на отделение полиции

Жительница Орла кинула в здание бутылку с зажигательной смесью.

Такую информацию опубликовал портал «Орловские новости». Официально правоохранительные органы пока не комментировали данную новость.

СМИ утверждает, что инцидент произошёл 19 июля. Женщина действовала по указанию мошенников.

Орловчанка работает помощником воспитателя в одном из детских садов. Женщина налила бензин в бутылку прямо в буфете дошкольного учреждения.

Сейчас она находится под арестом.

Не так давно подобные случаи происходили в других регионах России. Так, 19 июля в Петербурге 76-летний мужчина бросил «коктейль Молотова» в здание военного комиссариата. В июне в Тюмени 43-летний россиянин таким же образом атаковал православный храм. К настоящему моменту нападавшие задержаны.

ИА «Орелград»