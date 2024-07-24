СМИ сообщили о нападении сотрудницы детсада на отделение полиции

24.7.2024 | 10:20 Новости, Происшествия

Жительница Орла кинула в здание бутылку с зажигательной смесью.

Здание УМВД по Орловсокй области. Фото: ИА “Орелград”

Такую информацию опубликовал портал «Орловские новости». Официально правоохранительные органы пока не комментировали данную новость.

СМИ утверждает, что инцидент произошёл 19 июля. Женщина действовала по указанию мошенников.

Орловчанка работает помощником воспитателя в одном из детских садов. Женщина налила бензин в бутылку прямо в буфете дошкольного учреждения.

Сейчас она находится под арестом.

Не так давно подобные случаи происходили в других регионах России. Так, 19 июля в Петербурге 76-летний мужчина бросил «коктейль Молотова» в здание военного комиссариата. В июне в Тюмени 43-летний россиянин таким же образом атаковал православный храм. К настоящему моменту нападавшие задержаны.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования