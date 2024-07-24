В аэропорту Орла построили патрульную дорогу

24.7.2024 | 16:23 Новости, Транспорт

Правда – только в объёмах, предусмотренных первым этапом работ.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Строительство ведётся в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов». Кроме патрульной дороги есть и другие подвижки.

Так, на 50% завершено создание ограждения, которое пройдёт по периметру аэропорта. Близится к финалу устройство монолитных колонн здания аэровокзала.

Также продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы. Завершаются работы по укладке асфальтобетона, а также по строительству дренажной системы. Кроме того, подрядчик трудится над созданием ливневой канализации.

Напомним, месяц назад аэропорт осмотрел премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

ИА «Орелград»


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