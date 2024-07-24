В аэропорту Орла построили патрульную дорогу

Правда – только в объёмах, предусмотренных первым этапом работ.
Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.
Строительство ведётся в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов». Кроме патрульной дороги есть и другие подвижки.
Так, на 50% завершено создание ограждения, которое пройдёт по периметру аэропорта. Близится к финалу устройство монолитных колонн здания аэровокзала.
Также продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы. Завершаются работы по укладке асфальтобетона, а также по строительству дренажной системы. Кроме того, подрядчик трудится над созданием ливневой канализации.
Напомним, месяц назад аэропорт осмотрел премьер-министр России Михаил Мишустин.
ИА «Орелград»